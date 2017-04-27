"Филфак" 19 и 20 серии: у Миши будет секс, а Лена уйдет от Бори

Вот и заканчивается комедийный молодежный сериал "Филфак", отличная история о трех ботаниках-неудачниках, которым хочется любви, но катастрофически не везет на данном поприще. Шекспировский страсти, смешные ситуации и уморительные шутки, именно этим запоминается легкий ситком. Не пропустите сегодня финальные эпизоды в 21:00 на ТНТ.

В 19 серии "Филфака" Надя вновь попытается завладеть вниманием Михаила. Она приглашает парня на спектакль с Куценко, и тот соглашается. Правда умоляет добыть девушку еще один билетик для его подруги – иностранки. Надя, которая планировала совместный вечер на двоих, вынуждена сказать: "Нет проблем". Попутно она заявляет, что и сама возьмет с собой знакомую, и предлагает Лене пойти на спектакль. Девушка, конечно, тоже соглашается, но зовет с собой Борю, который сообщает обо всем Славе. В итоге, Наде приходиться просить у своей бабушки больше, чем два билетика.

По пути в театр Миша и Алекс попадают в необычную ситуацию. В машине им начинают угрожать игрушечным пистолетом. Естественно, у американки начинается паника.

В это время Славе и Боре становится скучно на спектакле. И они пытаются сбежать, но неожиданно их просят вынести реквизит на сцену. В итоге прямо посреди действа парни вытаскивают картонное сооружение, которое необходимо закрепить, однако для этого нет никаких приспособлений, поэтому колонна падает прямо на Куценко. Актер матерится и начинает раздражаться. Кажется, он еще отомстит Боре за испорченный нос. Под ударом любимая "Ласточка". Чем закончится 19 серия "Филфака", узнаем уже сегодня в 21:00.

В финале сериала действия происходят под Новый Год. Боря, Лена и ее отец планируют посидеть перед праздником дома, обсудить свадьбу. Однако неожиданно для всех у Бори загорается автомобиль. Ему предстоит сделать выбор: Лена или "Ласточка". Естественно, он бежит к своей машине и пытается потушить огонь, а девушка, тем временем, решает, нужен ли ей такой жених.

В свою очередь Слава запрягает Женю, Машу и Рому поучаствовать в предновогоднем представлении. В костюмах ребята едут на вечеринку, где будут красивые девушки и море горячительных напитков. Кажется, Славе предстоит самому сыграть Деда Мороза, ведь Евгений перестанет себя контролировать.

Что касается преподавательского состава, то в 20 серии "Филфака" Гудков начинает выяснять отношения с Верой. Казалось бы, у него есть все шансы на роман. Но неожиданно у подъезда ее дома он встречает незнакомого мужчину с цветами. У них завязывается разговор и, к своему сожалению, Гудков выясняет, что Вера замужем. Что будет делать Гудков, узнаем в свежем эпизоде.

Наверное, единственный, кому повезет под Новый Год, это Миша. У парня складываются прекрасные отношения с американкой, которая уже готовится к отъезду. Миша решает сделать Алекс прощальный подарок: он запланировал насыщенную экскурсионную программу с романтическим вечером. И ведь у него все получается. Девушка готова его отблагодарить горячим сексом. Однако в разгар действа к нему в квартиру вваливается Лена. Что будет делать Миша, узнаем в 20 серии "Филфака". Не пропустите финальный эпизод уже сегодня в 21:30 на ТНТ.

Анастасия Усцова

Видео: группа вконтакте "Сериалы"

Фото: официальная группа сериала "Филфак" вконтакте