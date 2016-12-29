Еврохоккейтур, шведские игры 2017: Расписание матчей, состав сборной России

Уже сегодня начинаются игры Еврохоккейтура 2016/2017. Сейчас на очереди Шведские игры или Хоккейные игры Oddset. Расписание игр и состав российской сборной на турнир можно найти у нас в тексте.

Еврохоккейтур – это турнир по хоккею с шайбой. Который ежегодно проводят в четырех странах. В состязаниях принимают участие четырех стран: России, Швеции, Чехии и Финляндии. Каждая из стран проводит у себя на территории турнир. В сезоне 2016/2017 года прошли два состязания в Финляндии (Кубок Карьяла) и России (Кубка Первого канала)



Сборная России на Еврохоккейтуре 2016/2017



Капитаном сборной России на грядущие Шведские игры выбрали Степана Санникова. Олег Знарок выбрал игрока "Сибири". Хотя многие прочили это место Евгений Медведев, защитника "Авангарда". Однако хоккеист получил травму и пропускает турнир.

Кроме капитанской должности в сборной Росси на Евротуре Санников носит точно такую же в своей команде. У него в активе бронзовая медаль розыгрыша Кубка Гагарина и чемпионата мира. Его уже не раз пытались переманить в ЦСКА, однако хоккеист пока хранит верность своему клубу.

Еще 1 февраля объявили о составе команды на предстоящий турнир. Для Еврохоккейтура отобрали трех вратарей: Игорь Шестеркин (СКА), Илья Самсонов ("Металлург" Магнитогорск) и Илья Сорокин (ЦСКА).

В защиту встанут Владислав Гавриков, Илья Любушкин ("Локомотив"), Альберт Яруллин, Дамир Мусин ("Ак Барс"), Виктор Антипин, Алексей Береглазов ("Металлург" Магнитогорск), Егор Рыков (СКА), Захар Арзамасцев ("Салават Юлаев") и Евгений Медведев ("Авангард").

Также отобрали и нападающих: Сергей Шумаков, Максим Шалунов, Степан Санников, Константин Окулов ("Сибирь"), Андрей Светлаков, Максим Мамин (ЦСКА), Артём Фёдоров, Максим Карпов ("Динамо" Москва), Николай Прохоркин (СКА), Алексей Кручинин ("Трактор"), Кирилл Капризов ("Салават Юлаев"), Анатолий Голышев ("Автомобилист") и Владимир Ткачёв ("Ак Барс").

Самая высокая строчка в рейтинге игроков турнира у российского вратаря Ильи Сорокина. Он заработал семь очков за три игры и попал на четвертую строчку списка.



Турнирная таблица и расписание игр Еврохоккейтура 2016/2017



В турнирной таблице после Кубок Карьяла и Кубка Первого канала лидирует Россия. Хоккеисты смогли набрать 15 очков за шесть игр. Наша команда в результате двух турниров одержала пять побед и одно поражение. На втором месте Чехия. Ее спортсмены набрали 9 очков. Третье место делят Финляндия и Швеция, в активе у которых по шесть очков за шесть игр.

Всего в рамках Шведских игр пройдет шесть матчей. Каждая из команд встретится со всеми тремя соперниками.

Начнутся матчи в четверг, 9 февраля. В 19.30 по московскому времени сойдутся Россия и Финляндия. А в 21.15 – Чехия и Швеция. Первые игры состоятся в Санкт-Петербурге. Затем у команд будет один день на отдых от состязания, чтобы перебраться в Гетеборг. А в субботу, 11 февраля. Пройдут игры второго круга. В 14.00 встретятся Финляндия и Чехия. В 17.30 сойдутся Швеция и Россия. Заключительный соревновательный день назначен на воскресенье, 12 февраля. В 14.00 пройдет игра между Россией и Чехией, в 17.30 – между Швецией и Финляндией.

Следующий и заключительный турнир этого сезона Еврохоккейтура пройдет в Чехии в конце апреля.

Фото: открытые источники

Видео: Piter.tv