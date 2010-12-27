Максим Баланев: экспорт легкой промышленности в Петербурге вырос более чем на 50 процентов

Экспорт легкой промышленности в Петербурге вырос более чем на пятьдесят процентов. Об этом 11 июля на пресс-конференции в Доме журналиста, посвященной анонсу международных мероприятий приоритетного правительственного проекта по легкой промышленности, рассказал Максим Баланев.

Во вторник, 11 июля в Доме журналиста прошла пресс-конференция, посвященная анонсу международных мероприятий приоритетного правительственного проекта по легкой промышленности.



В ходе пресс-конференции были подведены первые итоги стартовых мероприятий проекта "Санкт-Петербург - Центр лёгкой промышленности и индустрии моды".



Так, исполнительный директор Регионального интегрированного центра Максим Баланев рассказал об итогах экспорта за первый квартал текущего года.



"Мы видим очень хорошие результаты. Экспорт вырос более чем на 50 процентов и мы вернулись почти в докризисные значения. С 2011 года мы впервые начали экспортировать больше, чем импортировать" - рассказал эксперт.

Кроме того, специалист заявил, что в дальнейшем планируется усилить сотрудничество с Германией в области легкой промышленности. В качестве примера успешного экспортера он привел петербургскую компанию по производству спортивной одежды "Red Fox".