Топ-Instagram: звездный аккаунт малышки Алисы Тимуровны

Привет, любители квадратных фото, хэштегов и лайков! Многие селебрити специально защищают своих детей от излишнего внимания окружающих. Темные очки, шляпки и никаких фотографий. А Сергей Лазарев пошел еще дальше и даже не поставил в известность своих поклонников о наличии сына! Но семья этой двухлетней малышки явно далека от предрассудков. Они не просто не боятся выкладывать фото девочки в социальные сети, а, напротив, даже ведут отдельный аккаунт, посвященный ей. Сегодня поговорим об Алисе Тимуровне

Рождение новой звезды

Алиса Тимуровна Юнусова появилась на свет в марте 2014го года и тут же стала одной из самых обсуждаемых персон. Справедливости ради заметим, что личико и этой девчушки сначала прятали на фото. Но, видимо, вовремя поняли, что такую красоту скрывать нельзя! Да и возможно ли скрыть, когда отец – Тимати, а мама – Алёна Шишкова? Так, спустя девять месяцев в аккаунте мамы рэпера – Симоны – регулярно начали появляться фотографии и видео с белокурой малышкой. Поклонники ликовали, лайкали и комментировали.

Юный ныряльщик

Время шло, и Инстаграм Симоны плавно превратился в Инстаграм Алисы. Бабушка девочки запечатлевает самые яркие и забавные моменты из жизни внучки, а их у двухлетнего ребенка немало: первые уроки музыки, первые слова и даже первые ныряния под воду. Так что если вы еще не умеете плавать или боитесь нырять, Алиса Тимуровна преподаст вам урок!

Яблочко от яблоньки

Как дочка самого известного в России рэпера, малышка просто не могла избежать любви к музыке. Так, Симона часто выкладывает видео, на которых Алиса поет, танцует или просто качает рукой в такт музыке, видимо, подражая своему отцу. Кроме того, девочка посещает уроки игры на фортепиано, которые также фиксируются в аккаунте бабушки.

Кто тут главный по доскам?

Помимо любви к музыке, Алису Тимуровну увлекает… да все вокруг! Девочка с одинаковым интересом декламирует стихи, общается с животными, готовит, помогает по дому, играет в развивательные игры, а теперь еще и занимается серфингом! На каникулах, проведенных у океана, Тимати лично познакомил дочку с этим видом спорта. И, кажется, чувство страха этой малышке не свойственно.

Бабушка рядышком

Отдадим должное и бабушке звездного ребенка, которая все свое время уделяет на воспитание и развитие Алисы. В своих постах Симона часто делится советами о том, как справляться с типичными трудностями при воспитании малышей и как при постоянном внимании и всеобщей любви не дать ребенку вырасти избалованным. Кроме того, под фотографиями внучки мама Тимати часто публикует истории из собственной жизни и из детства своих сыновей. В общем, все составляющие популярного профиля соблюдены: красивый звездный ребенок, умные советы и частичка души.

Не заводи аккаунт, Алиса!

Когда у Алисы Тимуровны появится свой аккаунт, пока неизвестно, но будем надеяться, что не скоро, ведь у Симоны так хорошо получается! На сегодня это все! Увидимся в Инстаграме!

Использованы материалы открытых социальных сетей