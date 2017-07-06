Рэпер Баста выпустил клип на песню Булата Окуджавы "Троллейбус"

Известный рэпер Баста выпустил новый клип. На этот раз исполнитель создал музыкальное видео на песню Булата Окуджавы "Троллейбус".

На этой неделе, 4 июля, на официальном YouTube-канале ТО Gazgolder появился новый клип россиянина Василия Вакуленко. Баста загрузил видео на композицию "Троллейбус", посвященную депрессии, отчаянию и тяжелым временам. Параллельно с ютуб-премьерой презентация клипа прошла также на странице Басты в Instagram. За первые 48 часов после премьеры видео собрало в сумме около 800 000 просмотров.

Cюжет клипа прост и лаконичен. Василий Вакуленко едет по ночному городу в полупустом троллейбусе и размышляет о жизни. Однако главной изюминкой клипа является сама песня. Большинство слушателей Басты так и не поняли, что музыкант читает не свой рэп, а поет песню легендарного Булата Окуджавы "Синий Троллейбус". Добавим, что сам Василий Вакуленко добавил в композицию необычную джазовую аранжировку, а также разнообразил вокальную партию. Подписчики оценили премьеру по-достоинству: клип получил около 20 000 "лайков" и положительные отзывы в комментариях.

Видео: ТО "Gazgolder". YouTube