"Зенит" отправился на сборы, а Кержаковы остались дома

Футбольный клуб улетел в Бельгию без голкипера Михаила Кержакова и форварда Александра Кержакова. Первый матч сине-бело-голубые сыграют 16 февраля.

Сегодня, 10 февраля, команда "Зенит" отправилась на сборы в Бельгию. Однако петербуржцы выехали не полным составом, тренерский штаб оставил дома братьев Кержаковых. Всего Тюбиз встретит 24 футболиста, среди которых Кокорин, Дзюба, Данни, Лунев, Джорджевич и другие.

Тренировки сине-бело-голубых пройдут на базе национальной сборной бельгийцев в течение пяти дней, начиная с 10 февраля. Свой первый матч в этом году зенитовцы сыграют с "Андерлехтом" 16 февраля в 23:05. Им предстоит побороться с брюссельским клубом в рамках 1/16 Лиги Европы УЕФА. Ответная игра состоится на "петровском" спустя шесть дней в 21:00.

Видео: youtube, Zenit Football Club