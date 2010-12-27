Референдум о сухом законе: в Петербурге могут запретить продавать алкоголь круглосуточно

Городская избирательная комиссия получила официальную заявку на проведение референдума о введении в Петербурге "сухого закона".

Инициативная группа петербуржцев добивается проведения в городе референдума "О Сухом Законе". Автором документа стал главный редактор "Трезвый Петроград" Анатолий Обросков. По мысли убежденного трезвенника, в Северной столице необходимо запретить продажу всех видов алкогольных напитков в течение 24 часов в сутки. В "черный список" Анатолий Обросков предлагает включать даже такие напитки, как пиво и сбитень. По данным "Фонтанки" заявка на проведение референдума уже попала на руки чиновников из ГИКа.

Автор документа и его сторонники предлагают совместить городской референдум с выборами президента в 2018 году. Обросков ссылается на подобную практику в других регионах, где местные референдумы проводились в дни крупных федеральных избирательных кампаний. Заметим, что по данным СМИ, заявка о проведении референдума была выполнена с формальными ошибками. Так, в поданных в ГИК бумагах нет информации о проведении собрания инициативной группы: даже эта ошибка может стать поводом для отклонения предложения.

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