В Петербурге двое мигрантов изнасиловали шестиклассницу в парадной

Два гражданина Узбекистана задержаны в Калининском районе Петербурга по подозрению в педофилии. Преступники насиловали девочку в парадной. Возбуждено уголовное дело.

Как сообщает "Конкретно.ру" со ссылкой на АН "Оперативное прикрытие", 22 июня на двух граждан Узбекистана заявление написала мать 13-летней девочки, 36-летняя неработающая жительница Калининского района. Женщина рассказала, что в ноябре 2016 года 25-летний мигрант изнасиловал ее дочь А в марте 2017 года его 20-летний соотечественник в том же подъезде вступил в интимные отношения с девочкой.



Подозреваемые задержаны. Возбуждены уголовные дела по статьям 131 и 135 УК РФ.