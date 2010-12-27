"Маяковская" и переход закрыты из-за бесхозного пакета на платформе

Пресс-служба метрополитена сообщает. что станцию метро "Маяковская" и переход с нее на "Площадь Восстания" закрыли для пассажиров. Причиной стал бесхозный пакет.

Еще одно ЧП произошло утром во вторник, 20 июня, в подземке Северной столицы. В 10.27 на вход и выход закрыли станцию метро "Маяковская". Кроме того, пород запрещен по переходу с "Площади Восстания".

Как уточняют в пресс-службе метрополитена, причиной перекрытия стал бесхозный пакет. на емсто ожидают прибытие специалистов-взрывотехников, которые проверили бы пакет.

Поезда проезжают станцию метро без остановок. О закрытии станции объявляют в переходах и на эскалаторах. Пассажиры дожидаются открытия станции прямо около входа на станцию и на соседней станции. Так как ЧП произошло в достаточно нагруженное время, когда многие едут на учебу и работу, некоторым пассажирам приходится добираться до нужного места с дополнительными пересадками. Или подниматься на поверхность и пересаживаться на наземный транспорт.

Ранее Piter.tv сообщал о другом инциденте в метрополитене. У входа в метро "Проспект Большевиков" давка из-за ремонта эскалаторов.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург