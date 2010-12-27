У входа в метро "Проспект Большевиков" давка из-за ремонта эскалаторов

Очевидцы рассказывают о необычной давке около входа на станцию метро "Проспект Большевиков". По словам пассажиров, на вход в вестибюль работало по одной двери.

Утром во вторник, 20 июня, жители района около станции метро "Проспект Большевиков" столкнулись с проблемами в метро. Около входа в вестибюль станции собралась большая толпа. Как рассказывают очевидцы, часть входных дверей была закрыта.

Причиной этого называют ремонт эскалаторов. Чтобы внутри станции не было большой давки закрывают часть дверей. Но утренний час пик заставляет людей идти в метро, что переносит давку из подземки на территорию перед входом в нее.

Свидетели советуют еще не добравшимся до метро ехать на станцию метро "Улица Дыбенко".

- Езжайте через метро Дыбенко! Там конечная и шансов не только зайти в метро, но еще и занять сидячие места, существенно больше! - написал в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" Владимир Суворов.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург