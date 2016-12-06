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"Крестовский остров" закрыли на вход
Сегодня, 16:55
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TretyakovaS
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"Крестовский остров" закрыли на вход

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Станцию фиолетовой линии "Крестовский остров" закрыли на вход 22 июня из-за наплыва футбольных фанатов.

Как сообщает "Фонтанка", в 16.30 22 июня была закрыта на вход из-за наплыва футбольных фанатов. В пресс-службе петербургской подземки рассказали, что многочисленные пассажиры едут смотреть футбол на "Санкт-Петербург Арену".

Стоит напомнить, что на стадионе сегодня состоится матч Кубка конфедераций. Сборная Камеруна сыграет со сборной Австралии. Начало матча в 18:00.

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Категории: Новости СПб

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