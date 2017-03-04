Живописная трагедия: две дорогие иномарки столкнулись на фоне коней Клодта

Сегодня утром, 4 марта, на Аничковом мосту, на пересечении Невского проспекта и набережной реки Фонтанки в районе 8 часов виновниками "близкой встречи" оказались две дорогие иномарки Range Rover Evoque и Porshe Panamera.

В районе восьми часов утра на Аничковом мосту в серьёзную аварию попали два иностранных автомобиля — Range Rover Evoque и Porshce Panamera. Об этом впервые сообщили очевидцы в группе "ДТП и ЧП, Санкт-Петербург" в социальной сети "Вконтакте".

"Не работает светофор на перекрёстке Фонтанки и Невского. Эвог забодал Панамеру", – сообщил один из участников группы. Сообщается, что зарулём кроссовера находилась немолодая женщина. По всей видимости, кто-то из водителей без светофора не смог соориентироваться в приоритетах.

Информации о пострадавших нет. Все обстоятельства происшествия и степень вины его участников установят дознаватели.



Видео: Piter.TV

Фото: VK, ДТП и ЧП, Санкт-Петербург