Живописная трагедия: две дорогие иномарки столкнулись на фоне коней Клодта

В районе восьми часов утра на Аничковом мосту в серьёзную аварию попали два иностранных автомобиля — Range Rover Evoque и Porshce Panamera. Об этом впервые сообщили очевидцы в группе "ДТП и ЧП, Санкт-Петербург" в социальной сети "Вконтакте".
"Не работает светофор на перекрёстке Фонтанки и Невского. Эвог забодал Панамеру", – сообщил один из участников группы. Сообщается, что зарулём кроссовера находилась немолодая женщина. По всей видимости, кто-то из водителей без светофора не смог соориентироваться в приоритетах.
Информации о пострадавших нет. Все обстоятельства происшествия и степень вины его участников установят дознаватели.
Видео: Piter.TV
Фото: VK, ДТП и ЧП, Санкт-Петербург
Видео: Piter.TV
Фото: VK, ДТП и ЧП, Санкт-Петербург