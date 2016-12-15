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Жуткие новости из Петербурга: на Софийской зверски избили мужчину

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Во Фрунзенском районе местного жителя избили до полусмерти. С проломленным черепом пострадавшего госпитализировали в больницу.

В минувший понедельник, 3 июля, петербуржца зверски избили в парадной собственного дома. Судя по всему, инцидент произошел на Софийской, 57. Об этом сообщает Петербургский дневник.

По предварительным данным, на 49-летнего мужчину напали в подъезде собственного дома, где и избили его до полусмерти.

Прибывшие на место происшествия медики диагностировали у пострадавшего многочисленные ушибы и повреждения, открытую черепно-мозговую травму и перелом основания черепа. Врачи до сих пор продолжают бороться за жизнь петербуржца. Сейчас его состояние оценивается как крайне тяжелое.

В настоящее время устанавливаются детали происшествия. Правоохранители уже возбудили уголовное дело. К сожалению, рядом с домом и в подъезде нет камер видеонаблюдения.

Ранее мы сообщали, что появились новости из Луги: труп пенсионерки обнаружили в колодце.
 

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Теги: избили мужчину на софийской , новости спб , происшествия спб
Категории: Новости СПб Лента новостей

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