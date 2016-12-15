Ужасающие новости из Луги: труп пенсионерки обнаружили в колодце

В Ленобласти пожилая женщина провалилась в открытый коллектор. В результате падения она получила травмы, которые оказались несовместимыми с жизнью.

В минувшее воскресенье, 2 июля, в Ленинградской области 58-летняя женщина рухнула в открытый колодец. Инцидент произошел днем в Луге. Шокированные очевидцы происшествия незамедлительно вызвали спасательные службы. Однако при падении пенсионерка получила травмы, которые оказались несовместимыми с жизнью.

Прибывшие на место происшествия специалисты констатировали смерть пострадавшей. Осмотрев тело женщины, насильственных следов эксперты не обнаружили.

По предварительным данным, местная жительница шла в магазин. В какой-то момент она решила отдохнуть и присела на камень, находившийся рядом с открытым коллектором. К сожалению, женщина оступилась и рухнула в пропасть, наполненную водой.

В настоящее время устанавливаются детали происшествия. По какой причине на коллекторе отсутствовала крышка, предстоит выяснить правоохранителям. Кроме того, следователи уже осмотрели место трагедии, а также изъяли камеру видеонаблюдения, которая была установлена на соседнем доме.

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