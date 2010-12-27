Жительница Магнитогорска убила пенсионерку за конфеты

Магнитогорскую пенсионерку убили за телефон и пакет сладостей

По данным следствия, вечером 3 мая 2016 года женщина распивала спиртное в квартире у своей знакомой. В завершении застолья гостья решила забрать сумку пенсионерки, в которой находились кошелек, банковские карты, варежки, связка ключей. Обвиняемая также закинула в сумку мобильный телефон пенсионерки и два полукилограммовых пакета с печеньем и конфетами.

Хозяйка попыталась вмешаться, за что обвиняемая несколько раз ранила ее ножом в живот. Забрав найденные в квартире 68 рублей, женщина ушла. Через несколько часов пенсионерка скончалась от острой массивной кровопотери.

Гостью убитой обвиняют по п. «в» ч. 4 ст. 162, п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (разбой, совершенный с причинением тяжкого вреда здоровью и убийство, сопряженное с разбоем). Обвиняемая сейчас находится под стражей. Уголовное дело будет рассматривать областной суд. За убийство с разбоем ей грозит до 25 лет лишения свободы.