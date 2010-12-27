Завтрак с замглавы МВД Украины купили за $422 тыс. и не заплатили

Аукцион за право позавтракать с 25-летней замглавы МВД Украины Анастасией Деевой завершился с результатом 11 млн гривен

Покупательница завтрака с заместителем министра внутренних дел Украины за 420 тысяч долларов отказалась платить.На странице площадки в фейсбуке сообщается, что победитель торгов со ставкой в 11 млн грн ($420 тыс.) отказался платить, назвав ставку ошибкой. В результате завтрак с заместительницей Арсена Авакова достался Владиславу Солошенко за 10 тыс. гривен ($383). Напомним, завтрак с 25-летней замглавы МВД Украины выставлен на аукцион за 3,8 доллара.

Все вырученные средства пойдут на благотворительность. На них хотят закупить аппараты искусственной вентиляции лёгких в детскую клинику.