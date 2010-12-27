Заместитель генконсула Бангладеш в Нью-Йорке держал у себя раба

Дипломата из Бангладеш в Нью-Йорке обвинили в торговле людьми

Заместителя генерального консула Бангладеш в Нью-Йорке Мохаммеда Шахельдул Ислама заподозрили в торговле людьми. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на прокуратуру нью-йоркского района Куинс.

По данным прокуратуры, Ислам незаконно перевез на территорию США другого гражданина Бангладеш, Мохаммеда Амина. После этого он забрал у несчастного паспорт и заставил бесплатно работать на свою семью. Периодически заместитель генконсула избивал своего работника. Ислам также угрожал Амину депортацией и убийством членов его семьи.

Посольство Бангладеш отвергло все обвинения в адрес своего сотрудника. Однако если суд признает Ислама виновным, ему грозит до 15 лет тюремного заключения.