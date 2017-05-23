За день на арене "Санкт-Петербург" срезали одну полосу газона

На новом петербургском стадионе накануне начали срезать "проблемный газон"

Вчера на новом петербургском стадионе на Крестовском острове начали сбривать газон – как не удовлетворяющий требованиям. За первый день работы газон на "Санкт-Петербург – арене" обзавелся ирокезом – специалисты пробрили одну полосу посредине поля; вероятно, во вторник, 23 мая 2017 года "стрижка" продолжится.

Как сообщал Piter.tv на прошлой неделе, спасти газон хотели, прошив его специальными нитями. Эксперты объяснили, как синтетические нити спасут газон арены "Санкт-Петербург". Видимо, от этой идеи отказались после пробного прошивания.

Министр спорта России Виталий Мутко также высказался по поводу происходящего. Он заявил, что «Сегодня самый проблемный стадион — „Санкт-Петербург Арена“. 20 мая приняли решение о замене газона, и сейчас идет активная фаза этого. Есть еще вопросы. Надеюсь, что до 2 июня будет работа завершена», — сказал Мутко.

Отвечая на вопрос, может ли ФИФА предъявить претензии в связи с тем, что на «Зенит-Арене» проведено не три тестовых матча, а два, глава РФС подчеркнул, что «Кубок конфедераций и чемпионат мира проводит не Россия, а ФИФА, и все, что мы делаем — согласовывается».

видео: архив