За праздничные дни с улиц Петербурга собрали 113 тонн мусора

За четыре праздничных дня с улиц Северной столицы собрали 113 тонн мусора и почти 2,9 тонн смета. В День Победы на улицах работало больше тысячи специалистов ручного труда.

С субботы, 6 мая, по вторник, 9 мая, на улицах Петербурга собрали и вывезли 113 тонн мусора. Кроме того собрано почти 2,9 тонн смета. Правда ночные заморозки помещали дорожникам использовать воду при уборке. Однако несмотря на это, станции мониторинга состояния воздуха не зафиксировали превышения пыли.

В пресс-службе комитета по благоустройству рассказали, что в этом году количество вывезенного смета увеличилась почти в три раза. 2,9 тонн против одной в прошлом году.

В День Победы. 9 мая, на улицах работало боле тысячи специалистов. Центр города был оперативно убран после праздничных мероприятий.

За четыре выходных на поливку дорог израсходовали 15,5 тысяч кубометров воды. Всего же с начала мая на помывку улиц и удаление пыли потратили 58 тысяч кубометров воды.