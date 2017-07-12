Военная авиация второй день не дает покоя горожанам: видео

Над Северной столицей второй день подряд летают военные самолеты. Сегодня к ним добавились и вертолеты. Горожане бьют тревогу.

В среду, 12 июля, петербуржцы и гости города снова заметила в небе над городом военную технику. Сообщения о самолетах и вертолетах поступают из Васильеостровского, Красногвардейского и Калининского районов.

Горожане признаются в социальных сетях, что звуки военной авиации серьезно напугала их. Но это не помешало людям снимать самолеты на фото и видео. Сегодня над городом даже видели самолет заправщик.

Представители западного военного округа отмечают, что самолеты летают из-за репетиций шоу ко Дню ВМФ. В честь этого праздника 30 июля в Петербурге и Кронштадте состоится военно-морской парад. Ожидается участие более 130 кораблей и авиатехники.

Военная техника второй день кружится в небе над Северной столицей. накануне Piter.tv сообщал, что петербуржцев напугали низко летающие над городом военные самолеты.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Видео: Youtube / Roman Lunacharsky