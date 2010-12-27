Петербуржцев напугали низко летающие над городом военные самолеты

Очевидцы выкладывают в социальные сети снимки с военными самолетами над Северной столицей. Некоторые горожане напуганы ими.

С утра во вторник, 11 июля, горожане начали жаловаться на военные самолеты, которые летали над Петербургом достаточно близко к земле. Свидетелям удалось снять на телефоны бомбардировщики и истребители.

Самолеты были замечены в центре города, на Васильевском острове, в Калининском районе. Военные самолеты пролетали достаточно низко и их шум серьезно напугал горожан.

Однако волнение оказались напрасными. В городе идет репетиция военно-морского парада, в котором в том числе задействована авиация. Представление пройдет в конце июля.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург