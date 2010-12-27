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Петербуржцев напугали низко летающие над городом военные самолеты
Сегодня, 12:46
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Asyaromanenkova
1398

Петербуржцев напугали низко летающие над городом военные самолеты

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Очевидцы выкладывают в социальные сети снимки с военными самолетами над Северной столицей. Некоторые горожане напуганы ими.

С утра во вторник, 11 июля, горожане начали жаловаться на военные самолеты, которые летали над Петербургом достаточно близко к земле. Свидетелям удалось снять на телефоны бомбардировщики и истребители.

Самолеты были замечены в центре города, на Васильевском острове, в Калининском районе. Военные самолеты пролетали достаточно низко и их шум серьезно напугал горожан.

Однако волнение оказались напрасными. В городе идет репетиция военно-морского парада, в котором в том числе задействована авиация. Представление пройдет в конце июля.

Петербуржцев напугали низко летающие над городом военные самолеты

Петербуржцев напугали низко летающие над городом военные самолеты

Петербуржцев напугали низко летающие над городом военные самолеты

Петербуржцев напугали низко летающие над городом военные самолеты

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург

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Категории: Новости СПб Картина дня

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