Выставка Надежды Шахристенберг в музее "Русский Левша"
"Источниками вдохновения служат мифы, от самых древних Шумерских до молодых Греческих. Мне интересны все культуры и народы без исключения.
Маски перестают быть утилитарными вещами, скорее это живопись, барельеф, компиляция стилей, материалов и техник. Это философия, это роль, это древняя история рассказанная заново" (Надежда Шахристенберг)
MUL.APIN. Образы Зодиакального Круга
Выставка Надежды Шахристенберг в музее "Русский Левша"
авторская программа АРТ-ЛИКБЕЗ № 52
арт-гид: Клим Вадимов, композитор: David Lynch
арт-оператор: Гера Парфиненко
ТО "КИНОПОЛИС"
Санкт-Петербург, 10 января 2017