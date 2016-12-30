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Выставка Надежды Шахристенберг в музее "Русский Левша"

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"Источниками вдохновения служат мифы, от самых древних Шумерских до молодых Греческих. Мне интересны все культуры и народы без исключения. Маски перестают быть утилитарными вещами, скорее это живопись, барельеф, компиляция стилей, материалов и техник. Это философия, это роль, это древняя история рассказанная заново" (Надежда Шахристенберг)

 MUL.APIN. Образы Зодиакального Круга 
Выставка Надежды Шахристенберг в музее "Русский Левша"

авторская программа АРТ-ЛИКБЕЗ № 52
арт-гид: Клим Вадимов, композитор: David Lynch
арт-оператор: Гера Парфиненко

ТО "КИНОПОЛИС"
Санкт-Петербург, 10 января 2017

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Теги: арт ликбез , кинополис , шахристенберг
Категории: Арт-репортажи

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