Выставка Надежды Шахристенберг в музее "Русский Левша"

0 0

"Источниками вдохновения служат мифы, от самых древних Шумерских до молодых Греческих. Мне интересны все культуры и народы без исключения. Маски перестают быть утилитарными вещами, скорее это живопись, барельеф, компиляция стилей, материалов и техник. Это философия, это роль, это древняя история рассказанная заново" (Надежда Шахристенберг)