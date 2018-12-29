Персональная выставка живописи и графики Алеся Фалея, лауреата 1 Премии Международной Биеннале графики в Санкт-Петербурге. К Алесю Фалею трудно применить глагол рисует или пишет: когда художник создает графический лист, он более всего напоминает шамана. В тот момент он слушает только свой внутренний голос, рука сама движется по бумаге, нанося краску. В беспокойный ритм красочных пятен он вплетает слова, название работы, но чаще всего свой творческий псевдоним Мирон. Во многом Фалей близок поискам художников

Выставка Алеся Фалея в фонде "Искусство графики" АРТЛИКБЕЗ № 183

арт-гиды: Вадим Климов и Вячеслав Корнев оператор: Андрей Кузькин; музыка: StrangeZero Санкт-Петербург, 16 января 2019 #артликбез #питер #графика #искусство #живопись #арт #спб #фалей #петербург #авангард #модерн