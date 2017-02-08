Видео с гигантской змеей в аэропорте шокировало Британию

Необычное видео стало хитом социальных сетей на Западе.

Западных блогеров и СМИ покорило видео, выложенное в Сеть неизвестным автором. Ролик называется "шок в аэропорте" и представляет собой достаточно хитро придуманный розыгрыш. Как пишет Express.co.uk, начало 20-секундного видео не вызывает никаких подозрений. Мы видим обычную взлетно-посадочную полосу с самолетами компании Lufthansa, техническим персоналом и машинами для разгрузки багажа. По серому асфальтовому покрытию едет доставочный автобус, причем около 10 секунд его движение не кажется необычным. Однако ближе к концу видео в кадр вползает гигантская живая змея желтого цвета. Как признаются комментаторы, в первые 1-2 секунды их шокирует эта картинка, и только потом люди понимают, что перед ними "аэропорт в миниатюре".

Заметим, что автор ролика не использовал монтаж при съемке и изготовлении видео. Журналисты уже назвали розыгрыш "мастерски сделанным" и одним из самых успешных вирусных роликов этой зимы.

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