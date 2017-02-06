Странный клип о вреде женского обрезания стал хитом YouTube

В Британии группа студентов сняла любительское видео, призывающее женщин любить свои половые органы такими, какие они есть.

Десять студентов из колледжа в Бристоле сняли музыкальное видео, посвященное проблеме роста популярности женского обрезания в Великобритании. Они адресовали необычный клип мигрантам, которые приезжают на Туманный Альбион из арабских стран и Африки. В незамысловатой песне под названием "Мой клитор" студенты призвали женщин ценить свое тело и беречь половые органы. Кроме того, авторы нового хита YouTube попытались объяснить сторонникам рискованных решений, что любая хирургическая операция в интимной зоне может быть опасна для самой женщины.

Впрочем, популярность этому видео принесла не одна только его социальная составляющая. Еще одной причиной успеха стал трешовый подход студентов колледжа к режиссуре. Так, они нарядили девушек-исполнительниц в розовые костюмы, символизирующие половые органы (к съемкам специально были привлечены дамы с арабской и африканской внешностью). А на фоне музыкантов постоянно проецировались слова: "вагина", "клитор", "мой клитор". Кроме того, авторы YouTube-хита запустили хештег #myclitoris, который получил несколько сотен упоминаний за несколько дней.

На данный момент видео "Мой клитор" посмотрели более 15 000 человек. Сами студенты признаются, что они решили снять свой клип после публикации статьи в журнале Economist, где утверждалось о допустимости некоторых видов женского обрезания.

Ранее мы писали, что откровенный танец британской школьницы закончился тяжелой травмой. Намекнем, что этот ролик тоже косвенно связан с темой видео от юмористов из Бристоле.

Видео: YouTube