Видео: космический гол канадского хоккеиста по шайбе с лёта

В НХЛ был забит, наверное, самый красивый гол этого сезона. Защитник "Миннесоты" поймал шайбу перчаткой в воздухе, бросил в сторону и забил "бейсбольным ударом".

Любители хоккея со всего мира в эти часы наслаждаются уникальным видео из НХЛ. В Сеть попал ролик с голом канадского защитника Джерада Споржона, выступающего за "Миннесоту". Игрок "дикарей" забросил ее в ворота "Нью-Джерси" в "бейсбольном стиле" на 18-й минуте матча. Гол получился космическим и аномальным, хотя спортсмен и забил его по всем правилам большого хоккея. Находясь слева от ворот хоккеист поймал перчаткой летящую шайбу и набросил ее в сторону клюшки. После большого бейсбольного замаха игрок ударил по шайбе со всей силы и... попал. В итоге у вратаря не было шансов остановить спортивный снаряд, летящий по невероятной траектории.

Заметим, что многие назвали этот гол самым красивым в сезоне. Впрочем, очко Споржона не помогло "Миннесоте" победить. "Нью-Джерси" все-таки торжествовал со счетом 4:3. Ранее мы писали, что вратарь шотландского клуба сбил пролетавшую над полем чайку.

Видео: NHL, Twitter