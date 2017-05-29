Видео: из-за прорыва дамбы на Ставрополье эвакуированы тысячи человек

В семи населенных пунктах Ставропольского края проводится эвакуация населения

В ряде населенных пунктов Советского и Буденновского районов Ставропольского края будет проведена эвакуация населения. Это решение было принято на заседании краевой комиссии по ЧС после обработки информации – в том числе видеозаписей, снятых с воздуха над Отказненским водохранилищам и прилегающих территориях, подтопленных паводком.

«Приток воды не падает. Динамика говорит о том, что к полудню 29 мая уровень воды в водохранилище достигнет максимальных отметок. Это приводит к риску его разгерметизации», — сказал глава края Владимир Владимиров.

Эвакуация населения будет проведена в населенных пунктах Отказное, Зеленокумск, Нины, Стародубское, Архангельское, Орловка, Покойное. Для эвакуированных подготовлено более 100 пунктов временного размещения и около 400 автобусов.

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