Глава МЧС России посетил пострадавшие от паводка районы Орска

Глава ведомства проконтролировал работу по оказанию помощи населению.

Глава МЧС России Александр Куренков посетил пострадавшие от паводка районы Орска. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Куренков осмотрел центральную часть города, где вырос уровень воды. Он также проконтролировал работу по оказанию помощи населению, поручил наращивать группировку спасателей и необходимой техники. По словам главы ведомства, наибольшее беспокойство вызывают населенные пункты на востоке и в центральной части области. Кроме того, Куренков отметил необходимость усилить работу по превентивной эвакуации населения.

Необходимо эвакуироваться заранее, как только прозвучали сигналы оповещения, чтобы эвакуация не превратилась в спасение. Александр Куренков, глава МЧС России

Ранее мы сообщали, что на подтопленной площади в Орске работает гусеничная техника МЧС.

Видео: МЧС России