Видео смертельного ДТП из Удмуртии: ВАЗ протаранил столб и перевернулся

Кадры жуткой аварии попали в сеть. Мужчина со 10-летним водительским стажем погиб в столкновении со световой опорой.

В минувший понедельник, 13 февраля, на трассе Елабуга – Пермь погиб опытный водитель. Инцидент произошел на 155 км автодороге в районе 12 часов 30 минут. Очевидцы происшествия незамедлительно вызвали спасательные службы, однако полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью.

Предположительно, 54-летний мужчина не справился с управлением. Его отечественный автомобиль стало заносить на трассе, и в какой-то момент на большой скорости ВАЗ-2114 протаранил световую опору. На кадрах можно заметить, что, вероятно, от удара автомобиль перевернулся. Несмотря на то, что водитель был пристегнут ремнем безопасности, он получит серьезные повреждения. Мужчина скончался на месте происшествия. Известно, что у погибшего был десятилетний водительский стаж.

Ранее мы сообщали, что в тройном под Кировом пострадали пять человек. Видео страшной аварии попало в сеть.

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