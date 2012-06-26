Видео: В первый день февраля на Литейном отчаянный велосипедист попал в аварию

Очевидцы рассказали о луже крови на месте аварии на Литейном мосту

Вечером среды, 1 февраля 2017 года, подписчики сообщества spb_today поделились видеозаписью с автомобильного регистратора, на которой виден момент аварии с велосипедистом, произошедшей вечером этого же дня на Литейном мосту.

Как писали очевидцы происшествия, из-за аварии (велосипедист пытался пересечь трассу поперек) на месте происшествия скопилась большая автомобильная пробка. Движение затруднено. На месте работали медики и сотрудники ГИБДД.

– На съезде с Литейного моста в сторону площади Ленина сбили велосипедиста( видна только лужа крови... Скорая и полиция на месте. На мосту пробка, – рассказал один из подписчиков сообщества.

О состоянии велосипедиста ничего не сообщается. Известно только, что ему потребовалась медицинская помощь.

Видео: spb_today