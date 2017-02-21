Видео: Фонтан кипятка на Ветеранов бил на высоту нескольких этажей

В Петербурге автомобилисты спасали свои машины от горячей воды

Поздней ночью во вторник, 21 февраля 2017 года, на проспекте Ветеранов из-под земли забил огромный фонтан кипятка, который поднялся на высоту нескольких этажей. Как рассказали местные жители в сообществе spb_today, произошел прорыв трубы с кипятком около двух часов ночи во дворе дома №108.

Кипяток заливал проезжую часть и припаркованные во дворе дома многочисленные автомобили. Встревоженные водители, кляня коммунальную аварию на чем свет стоит, тщетно пытались поскорее пробраться к своим машинам, чтобы перепарковать их.

Как стало известно, вскоре на место коммунальной аварии прибыли ремонтные бригады, которые перекрыли воду и приступили к устранению последствий прорыва.

К девяти утра вытекание локализовали, но несколько часов, как утверждают очевидцы, на месте бил фонтан горячей воды. В зону ремонтных работ попало 45 зданий. Горячая вода подается в штатном режиме, отопление – по резервной схеме.

По данным «Теплосети Санкт-Петербурга», прорыв трубы горячего водоснабжения диаметром 600 мм зафиксирован у дома 101 по проспекту Ветеранов в три часа ночи. К 9 часам утра вытекание локализовали.

«В зоне утекания теплоносителей оказались припаркованные автомобили. Пострадавших нет, но к машинам лучше не приближаться. Весь реальный ущерб будет возмещен страховой компанией», – добавили в компании.

видео: spb_today

фото: spb_today