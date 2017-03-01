Дворцовая не станет фан-зоной на Чемпионате мира

Кириллов заверил, что поклонники футбола смогут обосноваться на Конюшенной площади. Перед Эрмитажом зона для фанатов не предусмотрена.

Недавно вице-губернатор Северной столицы Владимир Кириллов сообщил, что фан-зоной для Кубка Конфедераций-2017 станет Конюшенная площадь. Политик также отметил, что территория перед Зимним дворцом не будет задействована в качестве зоны для поклонников футбола. Это касается как Кубка Конфедераций-2017, так и Чемпионата мира-2018. Об этом пишет Фонтанка.

Кроме того, Кириллов рассказал, что турнир нынешнего года станет своего рода тестовым перед главным международным соревнованием по футболу. Прежде, чем предлагать Конюшенную площадь в качестве фан-зоны для Чемпионата мира-2018, необходимо понаблюдать вместе с сотрудниками силовых структур за тем, как будут вести себя болельщики.

Ранее мы сообщали, что билеты на Кубок Конфедерации 2017 уже в продаже. С 1 марта стартует продажа купонов в порядке живой очереди. Данный этап продлится до 5 апреля. Затем купить билеты "в последний момент" можно будет с 19 апреля и до начала июля также в порядке живой очереди в кассах города.



Видео: youtube, Dimitro Sevastopol