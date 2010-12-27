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Ветеранов и блокадников пустят в бизнес-салоны Пулково бесплатно
Сегодня, 17:58
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Butenko
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Ветеранов и блокадников пустят в бизнес-салоны Пулково бесплатно

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Аэропорт Пулково решил необычным способом поддержать ветеранов Великой Отечественной войны и блокадников накануне Дня Победы.

Бизнес-салоны аэропорта Пулково будут открыты для ветеранов Великой Отечественной войны, узников фашизма и блокадников с 29 апреля по 12 мая. Соответствующую акцию проанонсировали представители "Воздушных Ворот Северной Столицы". Они гарантируют ветеранам доступ к комфортабельной зоне отдыха, компьютерам с WI-FI, горячему питанию и прессе, а также душевой комнате. Бесплатный вход будет действовать в залах внутренних и международных вылетов. Таким образом Пулково решило поздравить героев войны с наступающим Днем Победы.

Отметим, что для того, чтобы воспользоваться услугами бизнес-залов, ветеранам необходимо будет предъявить соответствующие документы. К ним также относятся медали "За оборону Ленинграда" и знак "Житель блокадного Ленинграда".

 

 
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Теги: 9 мая , день победы , новости петербурга , пулково
Категории: Новости СПб

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