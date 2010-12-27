Вера Брежнева продемонстрировала публике свои аппетитные формы

Популярная исполнительница Вера Брежнева приятно удивила своих поклонников в Instagram откровенной фотографией

Вера Брежнева выложила на своей странице в Instagram обольстительный фотоснимок, сделанный во время фотосессии. Эффектный наряд певицы был подобран в соответствии с оригинальными декорациями.

«Прекрасно влилась в декор и настроение крутой вечеринки!», - пишет певица.

Фотоснимок за считанные часы набрал около 100 тысяч лайков, и цифры продолжают расти.

Недавно Вера Брежнева отпраздновала свое 35-летие. Экс-солистка группы «ВИА Гра» смело продемонстрировала поклонникам свое лицо без макияжа, отметив, что постоянное использование косметики несет вред коже.

Фото:

Instagram: ververa