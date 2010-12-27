В роддоме №9 фотограф избил петербурженку, встречавшую подругу после выписки

В зале родильного дома №9 Петербурга на встречавшую свою подругу женщину накинулся мужчина. Нападавший называл себя "главным фотографом в роддоме" и требовал прекратить съемку. А после и вовсе ударил девушку кулаком в лицо.

В пятницу, 14 июля, в Родильном доме №9 произошел неприятны инцидент. Петербурженка Александра около трех часов дня пришла встречать свою подругу после выписки. Девушка была с фотоаппаратом и снимала счастливую маму. При этом сама пострадавшая находится в декрете. Неожиданно их прервал мужчина. Незнакомец называл себя "главным фотографом в роддоме" и требовал прекратить съемку. В подтверждение своим словам он показывал договор с роддомом. Как рассказала Piter.tv пострадавшая, мужчина буквально тыкал ей в лицо бумагами.

Фотограф начал угрожать девушке: обещал вызвать полицию и отправить ее в тюрьму за то, что у нее нет ИП, а также оскорблял ее. Никого из охраны в зале не было, так как пост службы безопасности находится у другого выхода из больницы, поясняет пострадавшая. Александра просила незнакомца оставить ее. Она отодвинула от своего лица бумаги, которые ей показывал мужчина. В ответ тот ударил ее в челюсть кулаком и оттолкнул к стене. Только тогда на помощь петербурженке подоспели посетители роддома. А позже пришел супруг подруги Александры, который пригрозил агрессивному мужчине полицией.

Когда в родильный дом прибыли сотрудники правоохранительных органов, агрессора уже не было. Пострадавшая подала заявление в полицию. К нему она прикрепила справку о побоях. Врачи диагностировали у нее ушиб мягких тканей лица (копия справки имеется в распоряжении Piter.tv). Александра также написала заявление на имя исполняющего обязанности главного врача Сергея Лешукова.

Оказалось, что напавший на девушку мужчина и правда является фотографом. У него заключен договор безвозмездного оказания услуг с роддомом №9. Согласно тексту этого договора, индивидуальный предприниматель проводит фото и видеосъемку различных мероприятий. Также он может снимать пациентов в общем зале выписной комнаты и палатах по согласованию с пациентами.

Полиция проводит проверку заявления. Оперативно получить комментарий от представителей родильного дома Piter.tv не получилось.