В ЗакСе освятили воду и провели молебен по случаю начала законодательного сезона

В Законодательном собрании Петербурга прошла Божественная литургия. В ходе нее была освящена вода, а также проведен молебен.

В среду, 18 января, в домовом храме Мариинского дворца провели литургию в честь крещенского сочельника. После нее в Законодательном собрании также состоялся молебен. Все депутаты помолились по случаю начала нового законодательного сезона. Начался молебен в половину девятого.

На службе в Мариинском дворце пришли около двадцати депутатов. Журналистов в домовой храм не пустили. Во время мероприятия всех парламентариев поздравили с предстоящими церковными праздниками.

Также в ЗакСе прошел обряд освещения воды. Теперь любой желающий депутат сможет взять святую воду, не отходя от места службы далеко.

Ранее МЧС опубликовал полный список купелей на Крещение в Петербурге 2017. Всего в городе оборудовано 24 купели. Спасатели не рекомендуют окунаться в других местах. Так как это может таить много опасностей. Также МЧС предупредил людей о соблюдении безопасности во время крещенских купаний. Следить за переохлаждением организма, не оставлять без присмотра маленьких детей.