МЧС опубликовал полный список купелей на Крещение в Петербурге 2017

Крещение в Петербурге, 2017: список купелей, одобренных МЧС, опубликован 16 января.

В ночь с 18 на 19 января в Петербурге будут разрешены Крещенские купания сразу в 24 местах. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России по Санкт-Петербургу. Спасатели одобрили по несколько купелей в каждом из районов города. Полный список можно найти на сайте ведомства, а также на портале Санкт-Петербургской Митрополии. Канал Piter.TV публикует этот же список, а также правила безопасного погружения в воду на Крещение для своих зрителей.

Где и когда купаться в Петербурге на Крещение 2017

Заметим, что большинство купелей начинают свою работу еще в 18.00 18 января. Некоторые разрешенные точки продолжат свою работу днем 19-го января, а некоторые проработают всего лишь несколько часов. По правилам, все они должны быть оборудованы безопасными подходами и спусками к воде, а также средствами обогрева купающихся. Кстати, напомним, что обряд погружения в ледяную воду не является обязательным для всех православных верующих. Более того, многие священники рекомендуют своей пастве воздержаться от такого закаливания, особенно, в случае слабого здоровья.

Список мест для купания на Крещение 2017 года в Санкт-Петербурге

1. В.О., наб. Лейтенанта Шмидта, 21. С 18:00 18.01.2017 г. до 00:00 19.01.2017 г. 2. ул. Никольская, 13. С 18:00 18.01.2017 г. до 00:00 19.01.2017 г. 3. Береговая ул., 4а (напротив д. 84 по Большой Озерной улице). С 15:00 18.01.2017 г. до 06:00 19.01.2017 г. 4. п. Усть-Ижора, Шлиссельбургское шоссе, 217. С 18.00 18.01.2017 г. до 00.00 19.01.2017 г. 5. г. Колпино, ул. Володарского, 42. С 18:00 18.01.2017 до 05:00 19.01.2017 и с 11:00 19.01.2017 г. до 20:00 19.01.2017 г. 6. пересечение пр. Косыгина и ул. Передовиков (на территории Храма святой равноапостольной Марии Магдалины). С 18:00 18.01.2017 г. до 03:00 19.01.2017 г. 7. Малоохтинский пр., 52 (на территории блокадного Храма Успения Пресвятой Богородицы на Малой Охте). С 18:00 18.01.2017 г. до 03:00 19.01.2017 г. 8. г. Красное Село, ул. Красных Командиров, 6, корп. 6. С 18:00 18.01.2017 г. до 03:00 19.01.2017 г. 9. г. Кронштадт, Тулонская аллея, 3. С 13:00 до 02:00 18.01.2017 г. и с 13:00 до 00:00 19.01.2017 г. 10. г. Сестрорецк, Петровская набережная, 1 (озеро Разлив, возле Храма святых апостолов Петра и Павла). С 18:00 18.01.2017 г. до 03:00 19.01.2017 г. 11. п. Песочный, ул. Мельничная, 32 (купель расположена в отдельном здании у часовни прп. Серафима Саровского). С 18:00 18.01.2017 г. до 03:00 19.01.2017 г. 12. Рыбацкий пр., 12, лит. А. С 19:00 18.01.2017 г. с до 00:00 19.01.2017 г. 13. Искровский пр., 11. 18.01.2017 г. с 11:30 до 20:00 и 19.01.2017 г. с 11:30 до 20.00. 14. пр. Обуховской Обороны, 24. 18.01.2017 г. с 11:30 до 00:00 и 19.01.2017 г. с 11:30 до 00:00. 15. г. Пушкин, Колонистский Пруд. С 21:30 18.01.2017 г. по 06:00 19.01.2017 г. 16. Аптекарская наб., возле дома № 8. С 18:00 18.01.2017 г. до 03:00 19.01.2017 г. 17. пляж Петропавловской крепости (возле Трубецкого бастиона). С 18:00 18.01.2017 г. до 03:00 19.01.2017 г. 18. г. Петергоф, Санкт-Петербургский пр., 32. С 11:00 19.01.2017 г. до 03:00 20.01.2017 г. 19. п. Стрельна, Санкт-Петербургское шоссе, 15. С 21:00 18.01.2017 г. до 03:00 19.01.2017 г. и с 12:00 до 21:00 19.01.2017 г. 20. п. Стрельна, Санкт-Петербургское шоссе, 109. (находится на территории Михайловки). С 13:00 до 19.00 19.01.2017 г. 21. п. Стрельна, Санкт-Петербургское шоссе, 115. С 12:00 18.01.2017 г. до 04:00 19.01.2017 г. и с 10:00 до 23:00 19.01.2017 г. 22. пос. Лахта, ул. Береговая, 19. С 09:00 до 22:00 19.01.2017 г. 23. ул. Ольховая, 2 (парк озеро Долгое). С 22:00 18.01.2017 г. до 21:00 19.01.2017 г. 24. ул. Димитрова, 32, лит. А. С 22:00 18.01.2017 г. до 10:00 19.01.2017 г.

Правила безопасности при купании на Крещение: