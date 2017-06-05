В центре Омска взорвался автомобиль

В сети появилось фото и видео с места происшествия

Сегодня днем, 5 июня, на улице Масленникова в Омске после небольшого ДТП загорелся и взорвался автомобиль "Хендай Солярис".

Происшествие произошло около 15 часов по местному времени. После незначительного ДТП автомобиль "Хендай" загорелся. Пламя быстро начало распространяться по салону. Хозяин автомобиля начал вытаскивать вещи из автомобиля. Затем автомобиль взорвался, оставив от машины один железный остов.

В социальных сетях пользователи пишут, что на место происшествия приехали незамедлительно "скорая" помощь и правоохранительные органы. Пожарные расчеты приехали после того, как автомобиль уже взорвался, и оперативно ликвидировали возгорание. Так же сообщается, водитель иномарки получил ожоги рук и лица.

Фото: ВК, Аварийный Омск

Видео: YouTube/ Борис Куркин, ЧП Омск