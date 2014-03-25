В аэропорту Пулково задержана партия инкубационных яиц из Германии

Инспекторы Россельхознадзора выявили несоответствие номера племенного завода с номером в ветеринарном сертификате.

Как сообщает "Конкретно.ру", в пограничном ветеринарном контрольном пункте «Грузовой терминал Пулково» инспекторы Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу и Ленинградской области выявили нарушения при ввозе 8400 инкубационных яиц из Германии.



Документарный контроль выявил, что номер племенного завода, указанный в разрешении Россельхознадзора на ввоз не соответствует номеру, который значится в ветеринарном сертификате и на маркировке яиц.



Как сообщает пресс-служба территориального Управления Россельхознадзора, на данный момент движение груза приостановлено, инспекторами Управления составлены протоколы об административном правонарушении.