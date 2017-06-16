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В Выборгском районе изнасиловали пьяную девушку

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Извращенец воспользовался состоянием потерпевшей

В ночь на пятницу, 16 июня 2017 года, в полицию позвонила девушка и рассказала, что неизвестный преступник изнасиловал ее в парадной одного из домов по Парголовской улице в Выборгском районе города. Произошло это около половины третьего часа ночи.

Женщина заявила, что над ней надругался неизвестный мужчина в подъезде ее дома 3 по Парголовской улице. Якобы это был темноволосый европеец в черной куртке с рюкзаком за спиной.

 

Прибывшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов установили, что заявительница находится в состоянии сильного алкогольного опьянения и внятно рассказать о происшествии не может.

В полиции проверяют обстоятельства произошедшего.

Видео: архив

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Теги: выборгский район , изнасилование , парголовская улица , петербург
Категории: Новости СПб Криминальные происшествия

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