В Выборгском районе изнасиловали пьяную девушку

Извращенец воспользовался состоянием потерпевшей

В ночь на пятницу, 16 июня 2017 года, в полицию позвонила девушка и рассказала, что неизвестный преступник изнасиловал ее в парадной одного из домов по Парголовской улице в Выборгском районе города. Произошло это около половины третьего часа ночи.

Женщина заявила, что над ней надругался неизвестный мужчина в подъезде ее дома 3 по Парголовской улице. Якобы это был темноволосый европеец в черной куртке с рюкзаком за спиной.

Прибывшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов установили, что заявительница находится в состоянии сильного алкогольного опьянения и внятно рассказать о происшествии не может.

В полиции проверяют обстоятельства произошедшего.

Видео: архив