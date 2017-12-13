На Парголовской улице горит гараж с автомобилем внутри

В Выборгском районе Петербурга в гаражном кооперативе произошел пожар. Очевидцы сообщают, что одна из железных конструкций загорелась вместе с автомобилем внутри.
Инцидент произошел на Парголовской улице. В настоящее время на месте работают специалисты ГУ МЧС. Информации о пострадавших не поступало. Правоохранительные органы разыскивают владельца гаража.
Согласно предварительным версия, причины воспламенения может стать старая проводка или заряжающиеся без присмотра аккумуляторы.
Фото: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб