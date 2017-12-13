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На Парголовской улице горит гараж с автомобилем внутри
Вчера, 16:54
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lesjasap
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На Парголовской улице горит гараж с автомобилем внутри

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В Выборгском районе спасатели тушат пожар в гараже.

В Выборгском районе Петербурга в гаражном кооперативе произошел пожар. Очевидцы сообщают, что одна из железных конструкций загорелась вместе с автомобилем внутри. 

Инцидент произошел на Парголовской улице. В настоящее время на месте работают специалисты ГУ МЧС. Информации о пострадавших не поступало. Правоохранительные органы разыскивают владельца гаража.

Согласно предварительным версия, причины воспламенения может стать  старая проводка или заряжающиеся без присмотра аккумуляторы.

Фото: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб

Теги: возгорание , гараж , парголовская улица , пожар
Категории: Новости СПб Происшествия

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