На Парголовской улице горит гараж с автомобилем внутри

В Выборгском районе спасатели тушат пожар в гараже.

В Выборгском районе Петербурга в гаражном кооперативе произошел пожар. Очевидцы сообщают, что одна из железных конструкций загорелась вместе с автомобилем внутри.

Инцидент произошел на Парголовской улице. В настоящее время на месте работают специалисты ГУ МЧС. Информации о пострадавших не поступало. Правоохранительные органы разыскивают владельца гаража.

Согласно предварительным версия, причины воспламенения может стать старая проводка или заряжающиеся без присмотра аккумуляторы.

Фото: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб