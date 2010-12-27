В Выборгском районе алкоголь продавали рядом со школами

Незаконная продажа алкоголя осуществлялась вблизи школ Выборгского района. Контролеры изъяли из магазинов 125 литров алкоголя.

Сотрудники отдела по вопросам законности, правопорядка и безопасности районной администрации, Центра исполнения административного законодательства по Выборгскому району Санкт-Петербурга дружинники приняли участие в рейде. Они проверили реализацию алкогольной продукции в магазинах возле образовательных учреждений. В ходе проверки обнаружили три торговые точки, продающие алкоголь без разрешительных документов. Спиртное было изъято в торговом объекте в доме 15 по проспекту Художников. Проверка забрала у магазина 42 литра алкоголя. Также спиртное изъяли из торгового павильона на проспекте Симонова, дом 10, – 20 литров. Больше всего алкоголя без разрешительных документов – 63 литра - оказалось в магазине «Продукты 24» на улице Гаврилина, 5.