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В Выборгском районе алкоголь продавали рядом со школами
Сегодня, 15:24
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TretyakovaS
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В Выборгском районе алкоголь продавали рядом со школами

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Незаконная продажа алкоголя осуществлялась вблизи школ Выборгского района. Контролеры изъяли из магазинов 125 литров алкоголя.

Сотрудники отдела по вопросам законности, правопорядка и безопасности районной администрации, Центра исполнения административного законодательства по Выборгскому району Санкт-Петербурга дружинники приняли участие в рейде. Они проверили реализацию алкогольной продукции в магазинах возле образовательных учреждений. В ходе проверки обнаружили три торговые точки, продающие алкоголь без разрешительных документов. Спиртное было изъято в торговом объекте в доме 15 по проспекту Художников. Проверка забрала у магазина 42 литра алкоголя. Также спиртное изъяли из торгового павильона на проспекте Симонова, дом 10, – 20 литров. Больше всего алкоголя без разрешительных документов – 63 литра - оказалось в магазине «Продукты 24» на улице Гаврилина, 5. 

По данным "Конкретно.ру", в целом было изъято 125 литров спиртосодержащей продукции. Составлены протоколы об административном нарушении. 
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Категории: Новости СПб

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