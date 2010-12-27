В Сети обсуждают связь между Анастасией Волочковой и Кейт Миддлтон

Связь между британской герцогиней и российской балериной была раскрыта благодаря случайному стечению обстоятельств

Пользователи сети выяснили, что у Анастасии Волочковой и Кейт Миддлтон есть кое-что общее. Оказывается, Кейт Мидлтон и Анастасия Волочкова имеют общие пристрастия. Напомним, что герцогиня Кейт Миддлтон недавно первый раз появилась на светском мероприятии после свадьбы своей сестры Пиппы. Невестка английской королевы Елизаветы II посетила известную выставку цветов Chelsea Flower Show. Кейт Миддлтон появилась в платье изумрудного цвета с принтом из белых цветов, а сопровождала ее сама королева Елизавета II.

Герцогиня Кейт Миддлтон рассказала, что восхищена белыми розами, которым всегда отдавала предпочтение. Российские фаловеры тут же сопоставили эту информацию с предпочтениями российской балерины. Анастасия Волочкова неоднократно подчеркивала свое восхищение белыми розами.

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