В Сертолово уснувший водитель грузовика смял несколько припаркованных машин

Очевидцы сообщают о серьезной аварии в микрорайоне Черная речка. Грузовик съехал с дороги, сломал деревья и помял несколько автомобилей.

Ночью с понедельника на вторник, 6 июня, в Сертолово произошла авария с участием МАЗа. Грузовик четырехсотой модели с полным прицепом вылетел с дороги. Как уточняют свидетели, водитель уснул или потерял сознание. Поэтому многотонная махина летела без управления.

- Товарищ уснул, говорят, да с дороги слетел, - пишет в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" пользователь Артур Житенев.

Грузовик проехал около ста метров. Затормозить ему помогли грунт, кусты и припаркованные автомобили. После ДТП земля оказалась вспаханной, кусты и деревья поломанными. А четыре или пять легковушек получили различные повреждения корпуса: от незначительных вмятин до полного уничтожения задней части.

Информации о пострадавших нет. Так как авария произошла ночью, то в салонах машин никого не было. Подробности аварии уточняются.

Фото: ВКонтатке / ДТП и ЧП Санкт-Петербург