В Рыбацком из-за разлива воды грунт провалился под иномаркой

Очевидцы выкладывают фотографии со Шлиссельбургского проспекта, где все залило кипятком. Припаркованная машина провалилась под землю.

Очередная коммунальная авария произошла в Северной столице в четверг, 15 июня. Около дома 39 на Шлиссельбургском проспекте прорвало трубу с горячей водой. В результате в районе образовалась огромная лужа. В воде оказались припаркованные машины.

Больше всего не повезло Renault Logan. Под иномаркой проломился асфальт. Видимо вода вымыла грунт из-под него. На место вызвали спецслужбы. Они работают над устроением проблемы.

- Спецслужбы расправятся с бедой. Зимой там от трубопроводной магистрали нет снега. Рано или поздно труба бы потекла, - написал пользователь группы "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" Роман Андреев.

Опасную зону ос всех сторон обнесли ограждением и лентой.

В последнее время коммунальные аварии происходят достаточно часто из-за проверок теплосетей. Ранее сегодня Piter.tv сообщал, что на Купчинской из прорванной трубы забил фонтан.

Фото: Мегаполис