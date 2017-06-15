Видео: на Купчинской из прорванной трубы забил фонтан

Очевидцы сообщают о коммунальной аварии на Купчинской улице. Из-под земли забил фонтан высотой в несколько метров.

Ни дня без новой коммунальной аварии: в Северной столице произошел прорыв трубы. На этот раз ЧП произошло около дома 15 на Купчинской улице. В результате в районе забил фонтан.

Об аварии сообщили в аварийный службы. Со слов очевидцев, сотрудники теплосети снимают фонтан на видео.

Фонтан поднимается на высоту нескольких метров. Вода заливает тротуар. Не известно, труба с какой водой повреждена. Если над тротуарами распыляется горячая вода, то это может быть опасно для пешеходов.

Многочисленные аварии в Северной столице происходят из-за проверок теплосетей. Компании выявляют ветхие трубы, чтобы они не подвели их во время следующего отопительного сезона. Сегодня piter.tv сообщал, что из-за испытаний теплосетей будет небезопасно в Невском и Фрунзенском районах.

Фото и видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург