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В Португалии опровергли информацию о крушении самолета при тушении пожаров
Сегодня, 23:14
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Sheker
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В Португалии опровергли информацию о крушении самолета при тушении пожаров

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Служба Гражданской защиты Португалии сообщила, что ни одного крушения самолета в зоне пожаров не было

   Власти Португалии опровергли ранее поступившее в СМИ сообщение о крушении одного из самолетов, участвующих в ликвидации пожара. Ранее поступила информация о том, что воздушное судно Canadair упало в районе населенного пункта Педроган-Гранди, где из-за пожара погибли 64 человека, 157 пострадали. 

В пресс-службе ведомства пояснили, что подозрения о крушении самолета возникли из-за взрыва газовых баллонов в брошенном прицепе, но эта информация не подтвердилась.

Лесной пожар в Португалии начался днем 17 июня. В настоящий момент в борьбе со стихией задействованы около 2 тыс. человек.

 

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Категории: Мировые новости Лента новостей

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