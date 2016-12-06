В Португалии опровергли информацию о крушении самолета при тушении пожаров

Служба Гражданской защиты Португалии сообщила, что ни одного крушения самолета в зоне пожаров не было

Власти Португалии опровергли ранее поступившее в СМИ сообщение о крушении одного из самолетов, участвующих в ликвидации пожара. Ранее поступила информация о том, что воздушное судно Canadair упало в районе населенного пункта Педроган-Гранди, где из-за пожара погибли 64 человека, 157 пострадали.

В пресс-службе ведомства пояснили, что подозрения о крушении самолета возникли из-за взрыва газовых баллонов в брошенном прицепе, но эта информация не подтвердилась.

Лесной пожар в Португалии начался днем 17 июня. В настоящий момент в борьбе со стихией задействованы около 2 тыс. человек.