В Петербурге столкнулись автобус и трамвай, есть пострадавшие

На пресечении Гаккелевской и Оптиков, автобус врезался в трамвай.

В Приморском районе Петербурга произошло ДТП с участием городского общественного транспорта. Как сообщают очевидцы, в конце рабочего дня на перекрестке Гаккелевской улицы и улицы Оптиков столкнулись трамвай и автобус. Среди пассажиров трамвая есть пострадавшие, в зоне ДТП накапливается пробка. Это можно увидеть и на первых фотографиях с места ЧП.

Очевидцы сообщают, что желтый автобус по каким-то причинам врезался "лбом" в боковую часть двухсоставного трамвая. Люди видели на асфальте осколки стекла, однако существенного ущерба транспортных средств не заметили. На месте ЧП уже работают медики и сотрудники ГИБДД. Большая часть пассажиров спокойно покинули машины, однако в трамвае остались несколько человек. Судя по всему, им оказывают помощь врачи.

Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург