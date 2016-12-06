В Петербурге разработали сервис для поиска случайных свидетелей ДТП и угонов

В России появился новый сервис, который поможет жертвам ДТП и угонов найти возможных свидетелей происшествия.

В Петербурге запущен сервис "Случайный свидетель", разработанный программистом Кириллом Сизюхиным. Проект поможет жителям города найти возможных свидетелей ДТП, угонов и других дорожных происшествий. При этом всем сторонам коммуникации гарантируется полная анонимность.

Разработка основывается на технологиях геолокации, а также RESTfull коммуникации между мобильным приложением и сервером базы данных анонимных маршрутов.

Пользователи с видеорегистратором в автомобиле устанавливают приложение на мобильный телефон для записи их маршрутов. Записанные маршруты анонимно публикуются на веб портале https://chancewitness.com. Лица, попавшие в ДТП непосредственно на месте или спустя некоторое время осуществляют поиск маршрутов свидетелей в локации их ДТП или близлежащих окрестностях используя веб портал. Если чей-то маршрут их заинтересовал, то через веб портал они могут отправить сообщение владельцу маршрута, - говорится в описании программы.

Помимо сайта "Случайного свидетеля" работают также специальные приложения на Android и iOS. Известно, что к проекту уже подключились первые 100 пользователей. По данным разработчиков, они регулярно выкладывают свои автомобильные маршруты и предоставляют доступ к данным с видеорегистраторов.

"Проект бесплатный и ориентирован на повышение взаимопомощи водителей и безопасности на дороге. Чем больше людей о нем хотя бы узнают, тем больше вероятность, что поиски свидетелей ДТП и угонов будут завершаться успешно, в ваш ресурс смог бы оказать поддержку", - говорит Кирилл Сизюхин.