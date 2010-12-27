Тонны вкуснейшего польского желе в Петербурге раздавили трактором

В Петербурге чиновники продолжают борьбу с санкционными продуктами из Европы.

Более десятка тонн фруктового желе из Европы были уничтожены в Санкт-Петербурге в рамках борьбы с контрабандой санкционной продукции. На этот раз Южный пост таможни задержал 600 коробок редкого товара из Польши. В них находилось около 12 тонн желе со вкусом персика, вишни и клубники. Эксперты проверили документацию сомнительной партии и были шокированы: перед ними находился запрещенный к продаже товар, который мог бы подорвать экономику России, в случае поступления на внутренний рынок. Но бравые таможенники не растерялись и решили уничтожить сладкую контрабанду.

По данным ведомства, все 12 тонн фруктового желе были раскатаны на одном из городских полигонов тяжелой строительной техникой. По сладостям проехались специальные тракторы, которые сравняли "вкусняшку" с землей. Разумеется, никто из таможенников не взял домой ни одной баночки дорогого продукта.

Но и на этом история с польским желе не закончилась. Теперь правоохранители привлекут к ответственности компанию, которая попыталась ввезти в Россию дефицитный товар.

Фото: пресс-служба Санкт-Петербургской таможни